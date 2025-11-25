Slušaj vest

Rasističko skandiranje navijača upućeno Dušanu Vlahoviću koštale su Fjorentinu samo novčane kazne.

Deo navijača kluba iz Firence je tokom vikenda više puta Vlahoviću skandirao "Cigan", pa je sudija Doveri bio primoran da zapreti prekidom utakmice.

Navijači su nastavili po svom, pa je Doveri prekinuo utakmicu samo na nekoliko minuta.

Očekivala se drakonska kazna za "ljubičaste", ali umesto toga izbio je skandal veka.

Disciplinski sudija je propisao samo novčanu kaznu.

"Zbog toga što su njihovi navijači tokom prvog poluvremena upućivali uvredljive i diskriminišuće povike igraču protivničkog tima, što je primoralo sudiju da dva puta prekine utakmicu na otprilike četiri minuta. Otuda se klubu izriče kazna od 20.000 evra, kojoj je dodato još 10.000 evra zbog toga što su navijači u 49. minutu drugog poluvremena bacili dimnu bombu u deo koji su zauzimali navijači protivničkog tima."

Ovako blaga kazna iritirala je čak i italijanske medije koji su u komentaru istakli da "navijači na miru mogu da nastave sa rasističkim uvredama".