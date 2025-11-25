Slušaj vest

Fudbaler Liverpula Kodi Gakpo rekao je danas da su igrači vodili iskrene razgovore pošto su osećali sramotu posle dva uzastopna poraza od po 0:3 u Premijer ligi.

1/5 Vidi galeriju Arne Slot na meču Liverpul - Bornmut Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Aktuelni šampion Liverpul posle 12 kola u Premijer ligi zauzima 12. mesto sa 18 bodova. U poslednje dve utakmice ekipa je izgubila po 0:3 od Notingem Foresta i Mančester sitija. "Crveni" su u izgubili osam od poslednjih 11 utakmica, uprkos tome što su potrošili 570 miliona dolara na dovođenje igrača u letnjem prelaznom roku.

"Posle utakmice, bilo je pomalo sramotno, pošto smo izgubili 0:3 na domaćem terenu pred našim navijačima, što nije dobro. Znamo da su tu da nam pomognu u svakoj teškoj situaciji, ali moramo i mi da im vratimo nečim", rekao je Gakpo o porazu od Foresta.

"Nije bio dobar osećaj, ali danima nakon toga smo bili samo... ne želim da kažem ljuti, ali pokušavamo zajedno da razgovaramo i da zaista bude iskreni jedni prema drugima o tome šta moramo bolje da uradimo da bismo bolje igrali. Takođe znamo da moramo da se držimo zajedno i to pokušavamo da uradimo", dodao je on.

Liverpul će u sredu od 21 čas na Enfildu igrati protiv PSV Ajnhdovena, utakmicu petog kola Lige šampiona. Gakpo će igrati protiv kluba za koji je nastupao od 2018. do 2023. godine i koji je prvi na tabeli holandske lige.

Liverpul je primio 20 golova u 12 utakmica u Premijer ligi ove sezone, a samo četiri kluba primila su više, što se ne dopada treneru Arneu Slotu.

"Broj golova koje smo primili i broj golova koje smo primili iz prekida (devet) je gotovo smešan za klub poput našeg", rekao je Slot.