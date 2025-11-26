Slušaj vest

Fudbaleri Al Hilala pobedili su na svom terenu Al Šortu rezultatom 4:0 u meču petog kola Zapadne grupe azijske lige šampiona.

Srpski fudbaler Sergej Milinković Savić postigao je gol za Al Hilal u 63. minutu. U strelce su se upisali još i Markos Leondardo u 45. i 72. minutu i Žoao Kanselo u 90+3.

Al Šorta je utakmcu završila sa 10 fudbalera nakon što je Ahmed Al Hadžadž dobio drugi žuti karton u 61. minutu.

Milinković Savić je na 11 utakmica ove sezone zabeležio tri gola i dve asistencije.

Al Hilal je vodeći na tabeli Zapadne grupe sa 15 bodova, dok je Al Šorta na 11. mestu sa jednim bodom.