Slušaj vest

Fudbaleri Al Hilala pobedili su na svom terenu Al Šortu rezultatom 4:0 u meču petog kola Zapadne grupe azijske lige šampiona.

Srpski fudbaler Sergej Milinković Savić postigao je gol za Al Hilal u 63. minutu. U strelce su se upisali još i Markos Leondardo u 45. i 72. minutu i Žoao Kanselo u 90+3.

Al Šorta je utakmcu završila sa 10 fudbalera nakon što je Ahmed Al Hadžadž dobio drugi žuti karton u 61. minutu.

Milinković Savić je na 11 utakmica ove sezone zabeležio tri gola i dve asistencije.
Al Hilal je vodeći na tabeli Zapadne grupe sa 15 bodova, dok je Al Šorta na 11. mestu sa jednim bodom.

Ne propustiteFudbalDEBI IZ SNOVA ZA BIVŠEG NAPADAČA LIVERPULA! Ušao u igru i zatresao mrežu! I Sergej strelac u goleadi Al Hilala!
Sergej Milinković-Savić
FudbalDA SRCE PREPUKNE: Sergej Milinković-Savić tešio Portugalce koji su grcali u suzama zbog Žote i Silve
2025-07-04 21_31_54-DAZN Football on X_ _In remembrance of Diogo Jota and André Silva, a minute of s.jpg
FudbalISPAO SERGEJEV i MITROV AL HILAL: Fluminense prvi polufinalista Svetskog klupskog prvenstva
profimedia-1018554341.jpg
FudbalPRVO OGLAŠAVANJE SERGEJA OD KAKO GA JE PIKSI PRECRTAO! Javno se obratio i poslao poruku...
HUNGARY-SERBIA_81.jpg

Sergej Milinković Savić Izvor: ArenaSport