Slušaj vest

Trener fudbalera Juventusa Lučano Spaleti bio je zadovoljan igrom svog tima protiv Bode Glimta u petom kolu Lige šampiona.

Nakon meča je istakao da je igračima njegovog kluba potrebno više hrabrosti, prenose italijanski mediji.

Fudbaleri Juventusa savladali su u utorak u gostima ekipu Bode Glimta 3:2 i tako stigao do prvog trijumfa ove sezone u Ligi šampiona.

"Igrali smo otvoreno i napadački, iako je bilo teško, jer je Bode Glimt neverovatno brz u pasu i razmišljanju. Zbog njihovih prethodnih utakmica na domaćem terenu bili smo i malo oprezni", rekao je Spaleti.

Italijanski mediji navode da su navijači Juventusa bili iznenađeni startnom postavom torinskog kluba na duelu u Norveškoj.

"Nije sve u startnoj postavi, već u razvoju celog tima. Drago mi je što ponovo vidim osmehe u svlačionici. I fudbaleri su ljudi, osete kada stvari ne idu dobro. Posle ovakvog drugog poluvremena bilo bi šteta da nismo uzeli bodove. Momci su dali sve. Pritisak je veliki. Igračima je potrebno više hrabrosti, više slobode u odlukama. I dalje pravimo greške koje možemo da izbegnemo. Nedostaje nam pravi ritam na treninzima, neki nisu u potpunosti fizički spremni, a to se popravlja samo u takmičarskim utakmicama", zaključio je Spaleti.

Juventus se trenutno nalazi na 21. mestu na tabeli Lige šampiona sa šest bodova.

Kurir sport