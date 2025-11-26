Slušaj vest

Kompanija u vlasništvu oca brazilskog fudbalera Nejmara objavila je danas da je stekla prava na brend legendarnog fudbalera Pelea.

Nejmar Santos stariji potvrdio je na događaju u Muzeju Pele u Santosu da je njegova sportska agencija, NR Sports, kupila prava što joj omogućava da komercijalno eksploatiše ime i lik Pelea.

"Ponosni smo... Mislim da je to veoma jak brend. Želimo da ojačamo njegov identitet i prilagodimo ga današnjici", rekao je otac bivšeg igrača Barselone i Pari Sen Žermena.

Transakcija je vredna 18 miliona dolara, prema pisanju brazilskih medija.

Prava su ranije pripadala američkoj kompaniji Sport 10.

"Brazil govori mnogo jezika, ali je oduvek imao univerzalni jezik - njegovo ime je Pele", navodi se u zajedničkoj poruci objavljenoj na zvaničnim nalozima Pelea i NR Sportsa, praćenoj video snimkom koji prikazuje golove trostrukog osvajača Svetskog prvenstva.

Kurir sport/Beta