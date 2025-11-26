Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa savladali su u utorak u gostima ekipu Bode Glimta 3:2 i tako stigao do prvog trijumfa ove sezone u Ligi šampiona.

Međutim, pravi problemi za Juventus tek su usledili nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

Plan ekspedicije „stare dame“, u kojoj su i srpski reprezentativci Dušan Vlahović i Filip Kostić, bio je jednostavan, prenoćiti u Norveškoj posle meča i potom se u sredu oko podneva vratiti u Italiju. Ali, zime na severu ne trpe planove.

Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Tokom noći grad je okovao jak mraz, a snežne padavine i led praktično su paralisali ceo avio-saobraćaj. Italijanski mediji javljaju da je pista potpuno zaleđena i da tehničke službe, uprkos maksimalnim naporima, ne uspevaju da je osposobe za bezbedno poletanje.

Zbog toga je kompletan tim Juventusa doslovno „zavejan“ u Norveškoj, bez jasne procene kada bi mogao da krene kući.

Prema poslednjim informacijama, oko hiljadu putnika trenutno je praktično „zarobljeno“ na lokalnom aerodromu, a procene o tome kada bi redovan saobraćaj mogao ponovo da proradi i dalje su samo nagađanja.

