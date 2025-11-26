Fudbaler Pari Sen Žermena i osvajač "Zlatne lopte" Usman Dembele, naći će se u protokolu za današnji meč Lige šampiona sa Totenhemom, nakon što zbog povrede lista leve noge nije igrao od 4. novembra.Dembele se povredio 4. novembra, u toku meča četvrtog kola Lige šampiona, u kojem je PSŽ dočekao minhenski Bajern (1:2).