Slušaj vest

Fudbaler Pari Sen Žermena i osvajač "Zlatne lopte" Usman Dembele, naći će se u protokolu za današnji meč Lige šampiona sa Totenhemom, nakon što zbog povrede lista leve noge nije igrao od 4. novembra.Dembele se povredio 4. novembra, u toku meča četvrtog kola Lige šampiona, u kojem je PSŽ dočekao minhenski Bajern (1:2).

Pogledajte njegovu foto galeriju:

Dodela Zlatne lopte u Parizu 2025. Foto: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Ne propustiteFudbalLEPE VESTI ZA PSŽ: Dembele se vratio treningu nakon povrede lista
Usman Dembele
FudbalOZBILJAN UDARAC ZA PARIŽANE: Hakimi, Dembele i Mendes zbog povreda nekoliko nedelja van terena
Ašraf Hakimi
FudbalSJAJNA VEST ZA NAVIJAČE AKTUELNOG ŠAMPIONA EVROPE! Najbolji igrač se konačno vratio u tim!
profimedia-1039446007.jpg
FudbalSJAJNE VESTI ZA PSŽ: Usman Dembele se vraća u tim!
profimedia-0913476084.jpg

Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir