Okršaj fudbalera Crvene zvede i FCSB u petom kolu Lige Evrope, glavna je tema u srpskim, ali i rumunskim sportskim medijima.

Oba tima su loše počela drugostepeno UEFA takmičenja, ali i dalje imaju šanse da se plasiraju u nokaut fazu. Baš zbog toga okršaj dva kluba ima veliki značaj.

Franklin Tebo Učena u dresu Crvene zvezde protiv Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Nuđen Rumunima

Zanimljiva priča o Franklinu Tebou Učeni dolazi iz Rumunije. Malo ko zna da je snažni defanzivac iz Nigerije pre nekoliko godina bio nuđen rumunskim klubovima i da nije prošao probu u Moldaviji.

O čemu se zapravo radi? Rumuni podsećaju da su njihovi fudbalski radnici imali mnogo kikseva, kada su u pitanju mnogi slavni fudbaleri. Podsećaju da je Vasile Janul, bivši menadžer Dinama iz Bukurešta 90-ih godina prošlog veka, odbio velikog Jarija Litmanena, Finca koji je kasnije ispisao istoriju Ajaksa, a potom igrao za Barselonu i Liverpul.

Tokom 2000-ih, Nigerijac Džon Obi Mikel, koji je igrao na najvišem nivou u svojoj karijeri za timove poput Liona ili Čelsija, nije bio po volji zvaničnika Rapida iz Bukurešta, pod izgovorom da Afrikanac nikako nije mogao da se prilagodi hladnoći rumunskih zima. Isto tako, kružila je glasina da je Dinamo preferirao Osvalda Mirandu umesto Roberta Levandovskog.

Proba u Moldaviji

Franklin Tebo Učena (25) nije u rangu nabrojanih fudbalskih veličina, ali ko zna, možda bi za koju godinu iz Crvene zvezde mogao da ode u neku od "lipa petice". Ali, njegova priča za Rumuniju, svakako je zanimljiva. Pre nego što je došao u Zvezdu prošlog leta iz norvečkog Sarpsborga, Učena je igrao u Švedskoj.

Kada je napustio Nigeriju, prva zemlja u Evropi u koju je stigao Franklin Tebo Učena bila je Moldavija. Stigao je u Ocelul iz Galacija, koji je u to vreme bio u drugoj ligi. Bio je na probi, ali ljudi iz Ocelula nisu hteli da ga potpišu. Navodno, nije prošao lekarske preglede, pošto ima uvećano srce.

Kristijan Hosu rumunski fudbalski menadžer i Franklin Tebo Učena Foto: Privatna arhiva

Uvećano srce

Potom je Franklin Tebo Učena tri meseca boravio u Bukureštu. Njegovi zastupnici nudili su ga Dinamu i Klužu, ali bez uspeha. Morao je da se vrati u Afriku, a onda ponovo da pokuša, ovaj put preko Skandinavije. I taj put bio je daleko uspešniji.

- Pre nekog vremena, govorimo o periodu od pre nekoliko godina, Tebo je proveo oko tri meseca u Rumuniji. Čak je trenirao sa Ocelulom. U to vreme, tim je bio u drugoj ligi Moldavije, ali na kraju su rekli da nije dobar. Razlog zašto ga neće, našli su u tome da ima veliko srce. Svi Afrikanci imaju veće srce. Kao dokaz da su pogrešili pokazuje njegova karijera, jer igra bez ikakvih problema - rekao je agent FIFA Kristijan Hosu.

Kristijan Hosu rumunski fudbalski menadžer i Franklin Tebo Učena na utakmici Foto: Privatna arhiva

Vredi 3 miliona evra

I sada u Rumuniji ne mogu da prežale, što za male pare nisu uzeli Učenu, kada im je nuđen. A, Nigerijac se posle ne baš dobrog početka sezone ustalio u timu Crvene zvezde. Redovno igra Ligu Evrope, asistirao je za gol protiv Seltika, a u pobedi nad Lilom (1:0) proglašen je za najboljeg fudbalera utakmice.

Od početka sezone Franklin Tebo Učena odigrao je 12 utakmica za Crvenu zvezdu u svim takmičenjima. Nigerijac je postigao gol, upisao asistenciju za 920 minuta provedenih na terenu. Trenutno je procenjen na 3.000.000 evra, a crveno-belima se u budućnosti smeši ozbiljna zarada.