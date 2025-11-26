Slušaj vest

Omladinci Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Žilinu u prvom meču kvalifikacija za plasmana u šesnaestinu finala Lige šampiona mladih.

Bilo je to još jedno sjajno izdanje crveno-belih "klinaca", koji su ostavili fantastičan utisak.

Domaći fudbaleri su ofanzivno ušli u utakmicu, i takva igra donela im je rezultat već u 12. minutu kada je tim iz Ljutice Bogdana preko Šarića došao do vođstva. Avdić je prethodno šutirao, a lopta je došla do Šarića, koji se maestralno snašao i perfektnim udarcem matirao protivničkog golmana.

1/9 Vidi galeriju Omladinci Crvena zvezda - Žilina Foto: Dragan Tesic

Rasplamsala se igra u nastavku, gosti su želeli da poravnaju rezultat i u svojoj nameri su uspeli u 22. minutu, kada je Baleja postigao gol za 1:1.

Nastavila je Zvezda da diktira tempo, a pogodak za novo vođstvo crveno-belih postigao je Uroš Đurđević u 37. minutu, i to na spektakularan način iz slobodnog udarca.

Namestio je Đurđević loptu, opalio po njoj i poslao projektil koji je završio u rašlje za oduševljenje svih pristutnih, ali i onih koji su ovaj susret gledali preko malih ekrana.

Gosti su u finišu ostali bez Rehaka koji je dobio crveni karton, pa smo u nastavku gledali apsolutnu dominaciju Crvene zvezde, a tačku na ovu utakmicu postavio je Šarić u 55. minutu.

On je posle kornera sa leve strane dočekao loptu na rubu šesnaesterca, pa uhvatio fantastičan volej i probušio protivničku mrežu za konačnih 3:1.