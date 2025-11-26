Slušaj vest

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević, obratio se novinarima pred meč sa rumunskim FCSB-om u okviru petog kola Lige Evrope.

Podsetimo, utakmica je na programu sutra od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".

Vladan Milojević je najpre progovorio o statusu Nemanje Radonjića, koji je ipak suspendovan.

- Jeste, utakmica ne dolazi u baš najboljem trenutku. Ova poslednja utakmica u domaćem prvenstvu, taj poraz koji smo imali, ohrabruje me da smo imali dobru utakmicu. Nekad dođu takve utakmice. U Crvenoj zvezdi je uvek najvažnija naredna utakmica. Tako je i sa ovom. Očekujem reakciju mojih igrača, igraćemo pred našom publikom i pozivam navijače u što većem broju da nas podrže u što većem broju na putu do cilja u Ligi Evrope - rekao je Milojević na početku svog izlaganja.

Pre nekoliko dana odjeknula je vest da je Nemanja Radonjić suspendovan od strane kluba, a trener Zvezde je sada potvrdio da je to istina.

- Pred utakmicu sa Javorom bili su povređeni Radonjić, Arnautović i Krunić. Morali smo da koristimo igrače iz omladinske škole. Videćemo... Koliko ćemo uspeti da ih vratimo za sutra. Što se tiče Radonjića, on je suspendovan od strane kluba. Dobićete zvanično saopštenje od kluba - dodao je Milojević.

Što se tiče sutrašnjeg protivnika i izjave Bekalija?

- Poštujem reči protivnika, ali sam dovoljno ozbiljan da ne uzimam to... Zna se ko je Điđi Bekali, nemojte pogrešno da me shvatite. Ništa u negativnom kontekstu, vezan je za klub, ali izaziva kontroverze u svojoj zemlji i Evropi. Ne bih to komentarisao. Mi gledamo sebe. Pripremamo se za utakmice, smatramo da FCSB ima dobar igrački kadar. Nisu ni oni u sjajnom momentumu, nešto kao što nismo ni mi - rekao je trener Crvene zvezde.

Nekoliko reči o Tiknizjanu...

- Mislim da je Tiknizjan kvalitetan igrač, njegov dolazak ovde... Bili smo deficitarni. Pružao je dobre partije u svom prethodnom timu. Ljudi iz kluba su procenili da može da nam donese šta je potrebno. Mislim da Tiki može da nam da još. Došao je u veliki klub, sa velikim očekinja. Ja očekujem da nam donese još svojim igrama i svojim kvalitetom.

Novinarima se obratio i Mirko Ivanić.

"Razgovarali smo, naravno, posle utakmice u Ivanjici, svesni značaja meča sa rumunskim timom."

Govorio je Milojević o kadrovskim problemima.

- Jako je teško spremiti neku utakmicu, kad konstantno igrate sa različitim igračima. Ja kao trener imam velikih problema. U Novom Sadu nismo imali napadački potencijal. I Milson se vratio povređen iz reprezentacije pa je stisnuo zube koliko može, Lučića nema duže vreme, Olajinka je otišao. Pohvalio sam igrače za igru u Ivanjici, 33 udarca na gol. Karakter, požrtvovanje... Izmene su bile sa rovitim milsonom, detetom Zarićem, malim Damjanovićem koji igra za Grafičar. nije to jednostavno. Svaki meč pravimo nove mehanizme. Sve to donosi da ne možete da imate ritam. Ja volim kad imam isti igrački kadar u kontinuitetu. Verovatno ni do kraja prvenstva neću imati kompletan igrački kadar. Izguraćemo, neće biti problema - kazao je trener Zvezde.

Mnoge zanima hoće li se Rade Krunić naći u konkurenciji za sutrašnju utakmicu.

- Krunić je imao operaciju prošle nedelje. Videćemo da li je u konkurenciji za ovu utakmicu. Izguraćemo, nemojte da brinete.

Trener Zvezde čestitao je omladincima koji su danas pobedili Žilinu rezultatom 3:1 u Ligi šampiona za mlade.

- Čestitao bih našim omladincima u Ligi šampiona, lepa pobeda (3:1). Nemam dilemu da li će da prezime u Evropi i sve nas obraduju. Želim im sreću u Ligi šampiona za omladince", zaključio je trener Zvezde.