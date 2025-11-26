Svi događaji
19:31

Poluvreme!

Kopenhagen - Kairat 1:0

Pafos - Monako 1:2

19:12

26. minut - Kopenhagen poveo

Dadason pogađa mrežu Kairata!

19:11

26. minut - Monako opet vodi

Balogun je pogodio mrežu domaćina.

19:04

18. minut - Izjednačenje na Kipru

Pafos stiže do prvog gola - strelac je David Luiz.

18:55

5. minut - Monako poveo u Limasolu

Strelac je Takumi Minamino!

18:48

Mečevi su počeli!

Utakmice u Kopenhagenu i Limasolu su startovale. 

18:18

Sastavi: Pafos - Monako

Pafos: Mihael – Lukasen, Luiz, Goldar – Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir – Oršić – Kina, Anderson.

Monako: Hradecki – Enrike, Vanderson, Salisu – Teze, Kamara, Zakarija, Minamino – Aklijuš, Golovin – Balogan.

18:15

Sastavi: Kopenhagen - Kairat

Kopenhagen: Kotarski – Suzuki, Pereira, Hadžidijakos, Lopes – Klem, Lerager – Larson, Klason, Robert – Dađason.

Kairat: Anarbekov – Mrinskij, Širobokov, Sorokin, Tapalov – Kasabulat, Glazer – Gromiko, Žoržinjo, Satpajev – Edmilson.