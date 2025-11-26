Mečevi su na programu od 18.45 časova.
LIGA ŠAMPIONA: Monako vodi u Limasolu, Kopenhagen stigao do pogotka
Kopenhagen - Kairat 1:0 (1:0)
Pafos - Monako 1:2 (1:2)
18:18
Sastavi: Pafos - Monako
Pafos: Mihael – Lukasen, Luiz, Goldar – Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir – Oršić – Kina, Anderson.
Monako: Hradecki – Enrike, Vanderson, Salisu – Teze, Kamara, Zakarija, Minamino – Aklijuš, Golovin – Balogan.
