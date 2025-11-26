Svi događaji
Od najnovijeg
21:16

16' Liverpul - PSV 1:1

Soboslav je pogodio nebranjenu mrežu.

Gakpo je prethodno šutirao, a lopta se odbila do Mađara koji je bio sam ispred prazne mreže.

21:15

9' Atletiko - Inter 1:0

Hulijan Alvarez donosi vođstvo Špancima.

Alvarez je ušao u kazneni prostor, njegov prvi šut je izblokiran, ali je drugi ušao u gol.

VAR je morao da proverava situaciju, pošto je bilo sporno da li je Argentinac igrao rukom.

21:09

8' Olimpijakos - Real 1:0

Čikinjo je doneo veliku radost ekipi Olimpijakosa.

21:06

6' Liverpul - PSV 0:1

Prvi gol u večernjem programu pao je na Enfildu.

Ivan Perišić je iz penala doveo PSV u vođstvo protiv Liverpula.

Prethodno je Virdžil van Dajk nesmotreno igrao rukom u svom kaznenom prostoru.

20:43

