U večernjem terminu igraju se sedam utakmica 5. kola Lige šampiona
Fudbal
LIGA ŠAMPIONA: Šokantan početak večeri! Ludnica u Liverpulu, gube Real i Inter
ARSENAL - BAJERN 0:0
ATLETIKO - INTER 1:0
AJNTRAHT - ATALANTA 0:0
LIVERPUL - PSV 1:1
OLIMPIJAKOS - REAL 1:0
PSŽ - TOTENHEM 0:0
SPORTING - KLUB BRIŽ 0:0
Ranije odigrane utakmice
KOPENHAGEN - KAIRAT 3:2
PAFOS - MONAKO 2:2
Ključni događaji
21:16
16' Liverpul - PSV 1:1
Soboslav je pogodio nebranjenu mrežu.
Gakpo je prethodno šutirao, a lopta se odbila do Mađara koji je bio sam ispred prazne mreže.
21:15
9' Atletiko - Inter 1:0
Hulijan Alvarez donosi vođstvo Špancima.
Alvarez je ušao u kazneni prostor, njegov prvi šut je izblokiran, ali je drugi ušao u gol.
VAR je morao da proverava situaciju, pošto je bilo sporno da li je Argentinac igrao rukom.
21:06
6' Liverpul - PSV 0:1
Prvi gol u večernjem programu pao je na Enfildu.
Ivan Perišić je iz penala doveo PSV u vođstvo protiv Liverpula.
Prethodno je Virdžil van Dajk nesmotreno igrao rukom u svom kaznenom prostoru.
20:43
Tabela
