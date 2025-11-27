Slušaj vest

Fudbaler Liverpula Kurtis Džons izjavio je da više nije ljut i da je došao do tačke da nema reči, nakon teškog poraza svog tima od PSV-a u Ligi šampiona.

Liverpul je upisao devet poraza na 12 poslednjih utakmica, prvi put još od sezone 1953/54, tri uzastopna poraza u svim takmičenjima sa tri gola razlike prvi put od decembra 1953. godine, a primio je i sedam golova u roku od pet dana na svom Enfildu.

Poslednji u nizu poraza dogodio se sinoć u Ligi šampiona od PSV-a sa 4:1.

"Nemam odgovore, iskreno, nemam. Ovo je jednostavno neprihvatljivo. Prestao sam da budem ljut. Došao sam do tačke gde jednostavno nemam reči", rekao je Džons za RTE posle utakmice.

"Pokušaćemo da vratimo ovaj tim tamo gde treba da bude, da ponovo svima pokažemo šta je ovaj klub i zašto ga ljudi nazivaju najboljim na svetu, ali trenutno smo u sr*** i to mora da se promeni", dodao je on.

Engleski šampion je trenutno 13. na tabeli Lige šampiona sa devet bodova, dok je u Premijer ligi na 12. poziciji sa 18.

Kurir sport