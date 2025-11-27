Tako se to radi...
Fudbal
SJAJNA REAKCIJA DURTEA ZA VOĐSTVO ZVEZDE! Pogledajte kako su crveno-beli poveli sa igračem manje! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno dočekuju ekipu FCSB-a, u utakmici petog kola Lige Evrope.
Iako ima igrača manje, aktuelni šampion Srbije je stigao do vođstva u 50. minutu.
Nakon utrčavanja po desnoj strani, Seol centrirao, a Duarte glavom smestio loptu u mrežu.
Zvezda posle četiri kola zauzima 26. mesto na tabeli Lige Evropa sa četiri boda, dok je rumunski tim na 31. poziciji sa bodom manje.
