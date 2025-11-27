Slušaj vest

Nakon ubedljivo osvojene titule u Premijer ligi i potrošenih skoro 500.000.000 evra na dovođenje pojačanja, na inako prejak sastav, ovo niko nije očekivao, ali bukvalno.

"Redsi" su u domaćem prvenstvu su tek 12. na tabeli sa 11 bodova manje od lidera Arsenala posle 12 odigranih kola, dok su u Ligi šampiona 13. sa devet bodova iz pet mečeva.

Proći će verovatno u nokaut fazu, ali veliko je pitanje da li će direktno u osminu finala ili će morati da igraju šesnaestinu finala. U Liga Kupu Engleske su ispali od Kristal Palasa.

Kriza je kulminirala na poslednje tri utakmice. Liverpul je sinoć na Enfildu poražen od PSV-a rezultatom 1:4 u Ligi šampiona, dok je u subotu na istom mestu izgubio od Notingem foresta sa 0:3 u Premijer ligi. Pre toga je u Mančesteru izgubio od Sitija sa 0:3, takođe u domaćoj ligi.

Ovo im se nije dogodilo još od 1953. godine…

Menadžer Arne Slot je pod strahovitim pritiskom, spekuliše se da će možda biti smenjen, a poznato je da Liverpul nema praksu da smenjuje trenere, ali ovakva kriza se ne pamti.