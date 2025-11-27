Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sastaju se sa ekipom FCSB u okviru 5. kola Lige Evrope, a već od 30. minuta domaćin je na terenu sa igračem manje.

Štoper Zvezde je bio u duelu sa Olaruom i napravio je prekršaj kao poslednji igrač, iako se sve desilo na polovini FCSB-a.

Međutim da nije napravio prekršaj Olaru bi izbio potpuno sam pred Mateusa i to je nateralo francuskog sudiju da direktno isključi igrača Zvezde.

