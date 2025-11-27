Slušaj vest

Fudbaleri Ludogoreca pobedili su u Razgradu ekipu Selte iz Viga sa 3:2, u utakmici petog kola ligaške faze Lige Evropa.

 Sva tri gola za šampiona Bugarske postigao je srpski fudbaler Petar Stanić u 11. (penal), 49. i 62. minutu (penal).

Gosti su u nastavku smanjili preko Pabla Durana u 70. i Jonesa El-Abdelauija u šestom minutu sudijske nadoknade.

Selta zauzima šesto mesto na tabeli Lige Evropa sa devet bodova, dok je Ludogorec 23. sa šest bodova.

U sledećem kolu Selta dočekuje Bolonju, a Ludogorec na svom terenu igra protiv PAOK-a.

Roma je na svom terenu savladala Midtjiland sa 2:1.

Golove za rimski tim postigli su Neil El-Ajnaui u sedmom i Stefan El Šaravi u 83. minutu. Konačan rezultat postavio je Paulinjo u 87. minutu.

Midtjiland uprkos prvom porazu ostaje na prvom mestu Lige Evropa sa 12 bodova, a Roma na 11. poziciji ima devet bodova.

Naredno kolo Midtjiland igra na svom terenu protiv Genka, dok Roma gostuje Seltiku.

Aston Vila je u Birmingemu bila bolja od Jang bojsa sa 2:1.

Oba gola za engleski tim postigao je Donjel Malen u 27. i 42. minutu. Jedini gol za švajcarski tim postigao je Žoel Monteiro u 90. minutu.

Aston Vila se nalazi na drugoj poziciji sa 12 bodova, a Jang bojs je 24. sa šest bodova.

Sledeći meč u Ligi Evropa Aston Vila igra na gostovanju protiv Bazela, a Jang bojs dočekuje Lil.

Porto je na svom terenu pobedio Nicu sa 3:0.

Dva gola za portugalsku ekipu postigao je Gabri Vejga u prvom minutu sa penala i u 33. minutu. U 61. minutu sa penala je za domaći tim bio precizan i Samu.

Porto zauzima peto mesto sa 10 bodova, dok je Nica na poslednjem, 36. mestu, bez bodova.

U narednom kolu Porto dočekuje Malme, a Nica na svom terenu igra protiv Brage.

U ostalim mečevima Lil je na svom terenu pobedio Dinamo iz Zagreba sa 4:0, dok je Seltik na gostovanju bio bolji od Fejenorda sa 3:1.

Fenerbahče i Ferencvaroš su u Istanbulu odigrali nerešeno 1:1, a isti rezultat viđen je i u Solunu u meču između PAOK-a i Brana, dok su Viktorija Plzenj i Frajburg u Češkoj odigrali bez golova.

