Fudbaleri Crvene zvezde su u Beogradu, u petom kolu Lige Evrope, pobedili rumunski FCSB, bivšu Steauu, sa 1:0 (0:0) i sa sedam bodova nalaze se na 22. mestu.

"Utakmica je bila teška, pogotovo sa činjenicom da smo igrali sa igračem manje. Naročito kada igrate evropske utakmice protiv kvalitetnog protivnika. Nismo očekivali da ćemo imati taj problem, mislim da smo ga dobro rešili. Igrači zaslužuju sve pohvale, kao i moj stručni štab. Mislim da smo dobro pripremili utakmicu. Imamo dosta kadrovskih problema. Igrači igraju na pozicijama na kojima nisu igrali. Trijumf karaktera, igrača koji nisu odustajali. Imali smo dosta šansi, mogli smo da damo još koji gol", rekao je Milojević i naglasio da nije zadovoljan odlukom sudije da dodeli direktan crveni karton.

"Ne mogu to više da komentarišem. Imali smo penal u Ivanjici koji se ne sudi, imali smo penal u Novom Sadu koji se ne sudi, imali smo crveni karton... Ja sam pitao četvrtog sudiju koji nije mogao da mi kaže... Ja više ne znam šta je penal, šta je crveni. Žao mi je, mislim da bismo sa desetoricom mogli da pružimo još bolju partiju", dodao je Milojević.

Kako je kontrolisao meč sa desetoricom?

"Bilo je utakmica kada energetski nismo ličili ni na šta, kao u Bragi. Odigrali smo i neke utakmice kvaltitetno, gde nas nije ispratio rezultat. Taj potencijal koji imamo, mislim da su jako dobru ulogu odradili Tiknizjan i Seol. Dosta nam je pomoglo to što u rasporedu igrača nismo morali da trošimo izmenu, jer smo Radeta Krunića vratili na centralnog beka. Kontrolisali smo loptu sa 10 igrača. Za mene to nije bilo iznenađenje. Rade je igrao dosta dugo prošle sezone sa Milosavljevićem, dosta mu je pomoglo kada imate igrača kao što je Rade. Opet je igrao pod blokadom. Da smo njega izgubili na poluvremenu, pitanje je da li bi to ovako izgledalo. Karakter igrača nikada nije bio upitan, nagrađeni smo golom".

U poslednje vreme se ne priča o njegovoj smeni toliko.

"Nisam medijska tema, ali nemajte dilemu vratiću se na naslovne strane. Ja sam sebi kupujem vreme. Šalu na stranu, da podvučem crtu sa tim. Moj san je bio da jednu utakmicu vodim. Ne znam da li ću Zvezdi ikada mogu da vratim šta je ona meni dala. Ne pričam o finansijama, pričam o ljubavi koju imam prema Zvezdi. Ja sam vojnik Zvezde. Na ostalo ne mogu da utičem. Ono što mogu da uradim je da radim sa ovim momcima divnim. Danas su pokazali karakter", poručuje Milojević.

U vezi sa povredom Arnautovića je podelio dobre vesti.

"Marko je primio injeckiju. Štedeli smo ga. Moram da pohvalim medicinski tim. Oporavili su par igrača koji su bili pod upitnikom. Velika je potrošnja Marka. Mislim da je samo grč i da će sutra, prekostura biti spreman za trenažni proces", zaključio je Milojević.

