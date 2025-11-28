Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su FCSB rezultatom 1:0 i nastavili su put ka proleću u Ligi Evrope.

FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport

Crveno-beli su veći deo meča igrali sa desetoricom fudbalera zbog isključenja Učene, ali je gol Duartea bio dovoljan da Zvezda stigne do minimalne pobede. Za sve one koji su propustili ovu utakmicu - pogledajte najzanimljivije detalje sa meča odigranog na Marakani:

ZVEZDA-STEAUA_99.JPG
Elijas Haralambus
ZVEZDA-STEAUA_69.JPG
FK Crvena zvezda

