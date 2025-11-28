Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Crvena zvezda - FCSB koji je završen 1:0 u korist srpskog šampiona
LIGA EVROPE
KO NIJE GLEDAO MEČ ZVEZDA - FCSB: Evo kako su crveno-beli sa igračem manje srušili rumunski klub! Crveni karton Učene, gol Duartea... Pogledajte i sami! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su FCSB rezultatom 1:0 i nastavili su put ka proleću u Ligi Evrope.
FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport
Vidi galeriju
Crveno-beli su veći deo meča igrali sa desetoricom fudbalera zbog isključenja Učene, ali je gol Duartea bio dovoljan da Zvezda stigne do minimalne pobede. Za sve one koji su propustili ovu utakmicu - pogledajte najzanimljivije detalje sa meča odigranog na Marakani:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši