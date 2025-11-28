Slušaj vest

Zvezda je savladala Rumune i pored toga što je veći deo meča igrala sa fudbalerom manje zbog isključenja Učene, ali je gol Duartea presudio da tri boda ostanu u Beogradu.

Po završetku utakmice u programu uživo rumunskog "Prima Sport 1", kontroverzni vlasnik FCSB, Điđi Bekali, žestoko je opleo po fudbalerima svog kluba.

1/23 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport

- Nemam više šta da kažem. Ne verujem u ovaj tim. Male ekipe imaju kombinatoriku, znaju gde ide lopta. Kod nas svako radi šta hoće, stoje gde žele, trče ako im se trči. To je fudbal za razonodu, nije profesionalizam - počeo je priču Bekali, pa u jednom dahu nastavio:

- Tanase je dobar igrač, uvek sam ga hvalio. Ali šta je ovo? Dodirne loptu 75 puta! Zašto je drži toliko?! To može u Rumuniji, ali ovde te ne puštaju da se igraš. Kao da igra protiv Metaloglobusa.

Nije se tu zaustavio, već je istakao kako je možda i sam kriv za sve što se dešava.

- Možda je i moja greška. Više ne slušaju trenere zbog mene. Svako igra šta mu padne na pamet - dodao je Bekali.

Za kraj, udario je po još nekim igračima.

- Radunović više nije onaj igrač. Ni Olaru. Previše njih više ne pruža ništa. Prošle godine smo ih hvalili zbog pas igre, sada ne postoje. Nema igre bez lopte, nema trčanja. Milion evra su zaradili, sad su milioneri, i gotovo. To je karakter - zaključio je Điđi Bekali.

BONUS VIDEO: