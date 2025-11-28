Slušaj vest

Od danas do nedelje na programu su mečevi 17. kola Super lige Srbije - fudbaleri Partizana će dočekati Javor, dok će Crvena zvezda gostovati OFK Beogradu. Ova runda takmičenja počinje u petak od 17.00 kada će Čukarički dočaketi IMT. Čukarički je šesti tim lige sa 22 boda, dok je IMT na 11. mestu sa 18 bodova, s tim da ekipa sa Banovog brda ima dva meča manje.

Tri prvoplasirane ekipe domaćeg šampionata, Partizan, Crvena zvezda i Vojvodina, doživele su poraze u prethodnom kolu i svakako će u predstojećem pokušati da se vrate na pobednički kolosek.

Prvoplasirani Partizan, sa 37 bodova na svom kontu, dočekaće u subotu od 18.30 ekipu Javora koji je trenutno deveti sa 20 osvojenih bodova i koji je u prethodnom kolu slavio protiv Crvene zvezde.

Drugoplasirana Crvena zvezda, koja ima dva boda manje od crno-belih i meč manje, u istom terminu u nedelju gostuje OFK Beogradu koji je sedmi na tabeli i ima 21 bod.

Na kraju, trećeplasirana Vojvodina u subotu od 16.30 dočekuje subotički Spartak. Novosadski tim je treći na tabeli sa 30 bodova, dok je Spartak na 15. poziciji sa 14 osvojenih bodova.

Pored duela u Novom Sadu i u Humskoj, u subotu su na programu još tri utakmice - četvoroplasirani Železničar će od 13.00 ugostiti Radnički 1923, od 14.00 se sastaju Mladost i niški Radnički, a od 17.00 će petoplasirani Novi Pazar dočekati poslednjeplasirani Napredak.

U nedelju, pre duela OFK Beograda i Crvene zvezde, na teren će i fudbaleri TSC-a i Radnika u Bačkoj Topoli. TSC je trenutno na 13. mestu sa 17 bodova, dok je Radnik osmi sa tri boda više.

Parovi 17. kola Super lige Srbije: Danas: Čukarički - IMT (17.00) Subota: Železničar - Radnički 1923 (13.00) Mladost - Radnički Niš (14.00) Vojvodina - Spartak (16.30) Novi Pazar - Napredak (17.00) Partizan - Javor (18.30) Nedelja: TSC - Radnik (16.00) OFK Beograd - Crvena zvezda (18.30).

Kurir sport / Beta

