Francuski Lion zgromio je Makabi iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli sa 6:0, a srpski fudbalski trener, Žarko Lazetić, doživeo je novu epsku bruku. Posle ubedljivog poraza u prvenstvu Izraela od ekipe Beitara (2:6), koji se odigrao pre skoro 20 dana, ponovo je Makabi iz Tel Aviva primio šest pogodaka i doživeo novi nokaut, ovog puta u Ligi Evrope.

Zbog toga su izraelski mediji žestoko opleli po Lazetiću.

"Nema oprosta za dve šestica, Lazetić mora da ide", naslov je portala "One Sports", dok je "Sport 5" dao sličan osvrt na meč uz naslov - "Nema povratka, Žarko Lazetić mora da ide".

I pored rezultatske katastrofe, srpski trener nije ponudio ostavku.

- Nisam sigurno očekivao da izgubim ovoliko. Da budem iskren, bili su bolji u svim segmentima igre, teško je igrati protiv ovakvih timova, pogotovo kada imaju rezultat. Bolji su od nas, kada dosegnu prednost izgledaju kao da mogu da lete. Prvi gol je pao rano, posle i drugi, penal, sve nas je to poljulalo, ali bili su stvarno bolji danas. Nema izgovora, naša je odgovornost. Moramo da nastavimo da radimo, da analiziramo. Ovo je težak poraz, ali je velika lekcija i prilika da se nauči od ekipa na ovom nivou. Da se oporavimo, i da se nastavimo bolje u prvenstvu - rekao je Lazetić na konferenciji za medije, pa se osvrnuo i na igru Liona:

- Poštovali su nas, nisu odustali, napadali su sve više. To jeste poštovanje, ali u nekom momentu smo možda očekivali da nas manje poštuju. I to je nešto što moramo da naučimo, oni su dobra ekipa. Teško ih je kontrolisati kada su na takvom nivou, igrali su protiv šampiona Francuske i izgubili tesno, u nadoknadi vremena. Naša poslednja tri protivnika su bila teška, a opet različita. Bili smo protiv Aston Vile dobri u većem delu meča ali izgubili 2:0. Sada smo izgubili ovako ubedljivo, moramo se pronaći gde smo, tu smo negde između njih... Predvideli smo da će danas biti opasno, ali teško je ovo predvideti. Kada smo pokrili sredinu igrali su u prostor, kada smo ispratili prostor igrali su između linija, teško je to ispratiti. Za nas je ovo bolno, ali ovo je dobra lekcija i kako da se nosimo sa različitim protivncima i oblicima odbrane. Ovo je teško kontrolisati.

Kada se sve sabere i oduzme - bolan poraz za Žarka Lazetića i Makabi, te je jasno da će srpski trener tek sada biti pod ogromnim pritiskom u Tel Avivu. Da li će ostati u klubu, videćemo u danima koji su pred nama...

