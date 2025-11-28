Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine dočekuju Spartak u meču 17. kola Super lige Srbije. Utakmica na stadionu “Karađorđe” igra se u subotu od 16.30.

Miroslav Tanjga, trener Vojvodine, napominje ogroman značaj meča sa timom iz Subotice.

– Izuzetno bitna utakmica posle prethodnog kola gde smo “prespavali” i nismo bili na nivou i to ne sme da se ponavlja. Maksimalno smo posvećeni utakmici i cilju da dođemo do tri bitna boda. Baš nam je značajan predstojeći meč, hoćemo ponovo da budemo pravi i dodatno se učvrstimo u vrhu tabele – počeo je priču Tanjga.

Rival je ekipa Spartaka, pretposlednji tim na tabeli, ali…

– Plasman na tabeli nije odraz njihovog kvaliteta. Na prethodnom meču protiv OFK Beograda su primili taj gol iz penala koji je mogao da bude, a i nije – u 90. minutu. Spartak je jedna dobra ekipa kojoj želim sve najbolje i da krenu sa boljim rezultatima, ali ne od ovog vikenda. Cenimo ih, ali gledamo sebe i znamo da ako mi budemo na našem nivou, rezultat neće da izostane.

U poslednjih šest mečeva na “Karađorđu”, Voša nema trijumf protiv Subotičana.

– Dosta problema smo imali na domaćem terenu protiv njih, dok smo u gostima dolazili do dobrih rezultata. Znamo za sve to, kao i da su napravili dobar tim za tekuću sezonu. Međutim, da imaju i još bolji tim to ne bi ništa menjalo u našem pristupu meču i planu da dođemo do nove pobede.

Prethodno kolo  Super lige Srbije donelo je poraze tri prvoplasirana tima – Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine.

– Izuzetno veliki značaj nosi svaki meč, dosta ekipa ispada, pa ako se ne uđe 100 odsto u utakmicu odmah dolazi do problema. Uz sve to, dosta timova je približno istog kvaliteta. Naravno da je za srpski fudbal dobro da ima neizvesno takmičenje ne samo za opstanak nego i za titulu – jasna je poruka Miroslava Tanjge.

