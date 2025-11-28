Slušaj vest

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković rekao je danas da će Javor na gostovanje crno-belima u Super ligi Srbije doći sa velikim samopouzdanjem i dodao da to njegovu ekipu treba samo da dodatno motiviše."Javor dolazi posle jednog od najvećih uspeha u novijoj istoriji, savladali su Crvenu zvezdu i dolaze sa velikim samopouzdanjem", rekao je Stojaković na konferenciji za novinare.

"To je stamena, čvrsta ekipa koja zna da se ponaša u svakom momentu igre. Sigurno da će doći da pokušaju da uzmu ono što mogu da uzmu... Mi smo imali još jednu nedelju da učimo, da radimo, da se spremamo i da se na najbolji način predstavimo partizanovoj publici... Najvažnije je da navijači prepoznaju ovaj trenutak i da nas podrže", dodao je on.

Crno-beli su u prošlom kolu izgubili od Železničara, dok je Javor savladao Crvenu zvezdu.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Trener Partizana je dodao da dobro poznaje trenera Javora Radovana Čurčića i da ima sjajno mišljenje o njemu.

"Poznajem dobro njegov stil. Igrao sam protiv njegovih ekipa i ono što je prepoznatljivo da su dobro nameštene u svakom momentu igre, da znaju koliko mogu i šta mogu i da idu u tom pravcu. Njihovi igrači imaju toliko samopouzdanja da otvorenu najavljuju da će doći po pobedu. To je ono nas treba dodatno da motiviše", istakao je trener Partizana.

Stojaković je rekao da pred ovaj meč ima kadrovskih problema i da neće moći da računa na Bogdana Kostića, koji neće moći da nastupa do kraja polusezone, kao ni na Jurčevića i Milovanovića.

Poraz od Železničara bio je debi Stojakovića na klupi Partizana, a upitan da li je dobio podršku uprave posle tog meča, on je odgovorio potvrdno.

"Dobio sam podršku. Naravno da poraz nikad nije opcija, ali je lekcija, učimo i da sutra popravimo stvari", zaključio je on.

Partizan je prvi na tabeli Super lige Srbije sa 37 bodova, odnosno ima dva boda više od Crvene zvezde, ali i meč više. S druge strane, Javor je na devetoj poziciji sa 20 osvojenih bodova.