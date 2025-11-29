Slušaj vest

Crno-beli su u prošlom kolu izgubili od Železničara, dok je Javor savladao Crvenu zvezdu.

Televizijski prenos ove utakmice obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.

Partizan - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković rekao je danas da će Javor na gostovanje crno-belima u Super ligi Srbije doći sa velikim samopouzdanjem i dodao da to njegovu ekipu treba samo da dodatno motiviše.

"Javor dolazi posle jednog od najvećih uspeha u novijoj istoriji, savladali su Crvenu zvezdu i dolaze sa velikim samopouzdanjem", rekao je Stojaković na konferenciji za novinare.

Partizan je prvi na tabeli Super lige Srbije sa 37 bodova, odnosno ima dva boda više od Crvene zvezde, ali i meč više. S druge strane, Javor je na devetoj poziciji sa 20 osvojenih bodova.

Ne propustiteFudbal"VOLEO BIH DA SE U NAJBOLJIM GODINAMA VRATIM U PARTIZAN" Ispovest bivšeg asa crno-belih: Neću da dolazim u 36. godini...
partizanmacva38222.jpg
FudbalTRENER PARTIZANA OTKRIO DA LI JE DOBIO PODRŠKU UPRAVE POSLE DEBAKLA OD ŽELEZNIČARA! Jasno je šta su mu čelnici poručili: Poraz nikad nije opcija, ali...
Nenad Stojaković na promociji kao trener FK Partizan
FudbalNASTAVLJA SE SUPER LIGA SRBIJE! Hoće li neko od vodećih timova pobediti?! Evo protiv koga igraju Partizan, Zvezda i Vojvodina!
FK Partizan
FudbalMIJATOVIĆ BESAN: Tera prvu zvezdu tima: "Ako ti se ne sviđa - idi"!
Predrag Mijatović

Bibras Natho gol iz slobodnog udarca Izvor: YouTube/FK Partizan