Novi stadion Mančester junajteda, koji bi trebalo da zameni dosadašnji Old Traford, uvršten je među 22 objekta kandidovana u okviru britanske ponude za domaćinstvo Svetskog prvenstva za žene 2035. godine, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

Zajednička kandidatura Engleske, Škotske, Velsa i Severne Irske je jedina na stolu i očekuje se da bude zvanično potvrđena glasanjem na Fifa kongresu 2026. godine.

Među predloženim stadionima nalaze se i novi stadion Birmingema, kao i londonski Vembli, koji važi za favorita za domaćina finalne utakmice.

Ukupno su nominovana 22 stadiona, 16 u Engleskoj, tri u Velsu, dva u Škotskoj i jedan u Severnoj Irskoj.