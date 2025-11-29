Slušaj vest

Novi stadion Mančester junajteda, koji bi trebalo da zameni dosadašnji Old Traford, uvršten je među 22 objekta kandidovana u okviru britanske ponude za domaćinstvo Svetskog prvenstva za žene 2035. godine, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

Zajednička kandidatura Engleske, Škotske, Velsa i Severne Irske je jedina na stolu i očekuje se da bude zvanično potvrđena glasanjem na Fifa kongresu 2026. godine.

Stadion Mančester junajteda Foto: OLI SCARFF / AFP / Profimedia, EPA/ADAM VAI, News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia

Među predloženim stadionima nalaze se i novi stadion Birmingema, kao i londonski Vembli, koji važi za favorita za domaćina finalne utakmice.

Ukupno su nominovana 22 stadiona, 16 u Engleskoj, tri u Velsu, dva u Škotskoj i jedan u Severnoj Irskoj.

Screenshot 2025-03-11 114849.jpg
Screenshot 2025-01-29 132531.jpg
profimedia-0941927276.jpg
profimedia-0940578573.jpg

