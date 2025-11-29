Old Traford nije bio razmatran za Evropsko prvenstvo u fudbalu za muškarce 2028, a njegova rekonstrukcija nalazi se još u fazi planiranja.
UKUPNO SU NOMINOVANA 22 STADIONA! Novi Old Traford među kandidatima za SP za žene 2035. godine!
Novi stadion Mančester junajteda, koji bi trebalo da zameni dosadašnji Old Traford, uvršten je među 22 objekta kandidovana u okviru britanske ponude za domaćinstvo Svetskog prvenstva za žene 2035. godine, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).
Zajednička kandidatura Engleske, Škotske, Velsa i Severne Irske je jedina na stolu i očekuje se da bude zvanično potvrđena glasanjem na Fifa kongresu 2026. godine.
Stadion Mančester junajteda Foto: OLI SCARFF / AFP / Profimedia, EPA/ADAM VAI, News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia
Među predloženim stadionima nalaze se i novi stadion Birmingema, kao i londonski Vembli, koji važi za favorita za domaćina finalne utakmice.
Ukupno su nominovana 22 stadiona, 16 u Engleskoj, tri u Velsu, dva u Škotskoj i jedan u Severnoj Irskoj.
