Slušaj vest

Trener fudbalera Barselone Hansi Flik izjavio je da će se Pedri vratiti na teren na utakmici protiv Alavesa, dok kapiten Ronald Arauho neće igrati zbog stomačnih problema.

Pedri je poslednju utakmicu odigrao 26. oktobra protiv Real Madrida, nakon čega je doživeo povredu leve noge, a Flik je naveo da će španski fudbaler sutra igrati, ali neće biti starter.

1/7 Vidi galeriju Barselona opet igra na Nou Kampu Foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Barselone je dodao da Arauho zbog problema sa želucem neće moći da bude u konkurenciji za tim, objavljeno je na sajtu kluba.

Flik je istakao da se svi u ekipi osećaju loše posle poraza od Čelsija rezultatom 3:0 u Ligi šampiona i poručio je optimističan u vezi utakmice protiv Alavesa.

Fudbaleri Barselone dočekaće sutra od 16.15 časova Alaves u 14. kolu La lige.

Barselona se nalazi na drugom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 31 bodom, dok vodeći Real Madrid ima 32.

BONUS VIDEO: