Ukrajinski stručnjak Igor Kostjuk je novi trener fudbalera kijevskog Dinama.

Kako je saopšteno na sajtu Dinama, Kostjuk (50) će predvoditi ekipu do kraja sezone.

Dinamo Kijev Foto: Robert Skalski / Alamy / Profimedia, Wojciech Szubartowski / Zuma Press / Profimedia, Fot. Kacper Pacocha / 400mm.Pl / Zuma Press / Profimedia

Kostjuk je do juče bio trener omladinske ekipe Dinama, a na klupi je nasledio Oleksandra Šovkovskog, koji je smenjen u četvrtak uveče posle poraza od Omonije (2:0) u Ligi konferencije.

Šovkovski je smenjen posle serije očajnih rezultata u svim takmičenjima.

Dinamo je u ukrajinskom šampionatu tek sedmi sa 20 bodova, čak 10 manje od lidera Šahtjora.

