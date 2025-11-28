Stiže novi trener!
PROMENA! Dinamo ima novog trenera!
Ukrajinski stručnjak Igor Kostjuk je novi trener fudbalera kijevskog Dinama.
Kako je saopšteno na sajtu Dinama, Kostjuk (50) će predvoditi ekipu do kraja sezone.
Dinamo Kijev Foto: Robert Skalski / Alamy / Profimedia, Wojciech Szubartowski / Zuma Press / Profimedia, Fot. Kacper Pacocha / 400mm.Pl / Zuma Press / Profimedia
Kostjuk je do juče bio trener omladinske ekipe Dinama, a na klupi je nasledio Oleksandra Šovkovskog, koji je smenjen u četvrtak uveče posle poraza od Omonije (2:0) u Ligi konferencije.
Šovkovski je smenjen posle serije očajnih rezultata u svim takmičenjima.
Dinamo je u ukrajinskom šampionatu tek sedmi sa 20 bodova, čak 10 manje od lidera Šahtjora.
