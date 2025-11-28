Slušaj vest

Čukarički je poveo u 19. minutu golom Milana Đokovića, a izjednačio je Orijomi Lebi u 84. minutu.

Domaći su od 57. igrali sa desetoricom, pošto je strelac gola Đoković dobio drugi žuti karton.

Ekipama je posle upotrebe VAR tehnologije poništen po gol. Fudbaleru IMT-a Luki Lukoviću gol je u 17. minutu poništen zbog ofsajda, a fudbaleru Čukaričkog Lazaru Tufegdžiću poništen je zbog prekršaja u 77. minutu.

Čukarički je poslednje dve utakmice odigrao nerešeno, a posle ukupno petog remija u ligi zauzima peto mesto na tabeli sa 23 boda.

IMT je bez pobede u poslednje tri utakmice i ima 19 bodova na 11. mestu.

U 18. kolu Čukarički će igrati u Nišu protiv Radničkog, a IMT će u Loznici igrati protiv Novog Pazara.

