Fudbaleri Čukaričkog odigrali su na svom terenu u Beogradu nerešeno 1:1 protiv IMT-a, u utakmici 17. kola Super lige Srbije.
Fudbal
PODELA BODOVA NA BANOVOM BRDU: Remi Čukaričkog i IMT - Đoković od junaka do tragičara
Slušaj vest
Čukarički je poveo u 19. minutu golom Milana Đokovića, a izjednačio je Orijomi Lebi u 84. minutu.
Domaći su od 57. igrali sa desetoricom, pošto je strelac gola Đoković dobio drugi žuti karton.
Ekipama je posle upotrebe VAR tehnologije poništen po gol. Fudbaleru IMT-a Luki Lukoviću gol je u 17. minutu poništen zbog ofsajda, a fudbaleru Čukaričkog Lazaru Tufegdžiću poništen je zbog prekršaja u 77. minutu.
Čukarički je poslednje dve utakmice odigrao nerešeno, a posle ukupno petog remija u ligi zauzima peto mesto na tabeli sa 23 boda.
IMT je bez pobede u poslednje tri utakmice i ima 19 bodova na 11. mestu.
U 18. kolu Čukarički će igrati u Nišu protiv Radničkog, a IMT će u Loznici igrati protiv Novog Pazara.
(Beta)
Reaguj
Komentariši