Kler Volš, koja je radila kao pomoćnica blagajnika u Čelsiju, pribavila je za sebe 208.520 funti u periodu od 8. juna 2019. do 23. oktobra 2023. godine, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ona je priznala optužbu za prevaru zloupotrebom službenog položaja.

"Priznali ste krivicu za krivično delo i to prevazilazi naša ovlašćenja u pogledu izricanja kazne. Bićete poslati na kraljevski sud za izricanje presude, gde imaju odgovarajuća ovlašćenja", rekao je sudija Vestminsterskog suda za prekršaje Kiran O'Donel.

Datum izricanja presude nije još određen.

(Beta)

