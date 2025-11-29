Slušaj vest

Trener Barselone Hansi Flik izjavio je da će se sjajni vezista Pedri vratiti na teren na utakmici protiv Alavesa, dok štoper Ronald Arauho neće igrati zbog stomačnih problema.

Fudbaleri Barselone dočekaće danas od 16.15 sati Alaves u 14. kolu La lige.

Pedri je poslednju utakmicu odigrao 26. oktobra u porazu od Real Madrida, nakon čega je doživeo povredu leve noge, a Flik je naveo da će španski reprezentativac danas igrati, ali neće biti starter.

Nemački stručnjak je dodao da Arauho zbog problema sa želucem neće moći da bude u konkurenciji za tim, objavljeno je na sajtu kluba.

Flik je istakao da se svi u ekipi osećaju loše posle poraza od Čelsija rezultatom 3:0 u Ligi šampiona i poručio je da je optimističan u vezi utakmice sa Alavesom.

Barselona se nalazi na drugom mestu na tabeli španskog šampionata sa 31 bodom, dok vodeći Real Madrid ima bod više

