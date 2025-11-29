Slušaj vest

Rezultat utakmice 17. kola Super lige Srbije bio je 1:0, a.strelac jedinog gola na meču bio je Kvaku Karikari u 69. minutu.

Ekipa Železničara je upisala osmu pobedu u domaćem šampionatu, treću uzastopnu, i četvrta je na tabeli sa 28 bodova, dok je Radnički 1923 trenutno na 12. poziciji sa 17 osvojenih bodova.

Pančevci su, podsetimo, u prethodnom kolu pobedili Partizan u Humskoj, a utakmicu protiv Radničkog je sa tribina uživo gledao Veljko Paunović.

Železničar će u narednom kolu gostovati Napretku, dok će Radnički 1923 dočekati Partizan.

