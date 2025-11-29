Slušaj vest

Senzacija u turskom fudbalu je drugoligaš Pendikspor koji hita ka povratku u Superligu, a prva zvezda tima je srpski internacionalac Đorđe Denić.

Nekadašnji kapiten Rada i mladi reprezentativac Srbije je bio strelac maestralnog pogotka u pobedi, čak devetoj ove sezone, Pendika nad Manisom (2:0).

Denić je bio čovek odluke pošto je 90. minutu golom konačno slomio otpor tvrdih gostiju, da bi u nadoknadi Rožerio Tiram potvrdio konačnih 2:0.

Bilo je to prilično efektno od srpskog veziste. U sveopštem karambolu je upravo Tiram odbio loptu do Denića, a on raspalio po njoj sa dvadesetak metara i majstorski matirao Vedata Karakusa.

Bio je to drugi prvenstveni gol Đorđa Denića ove sezone za Pendik koji je prvi u drugom rangu turskog fudbala i na putu da se brzo vrati u elitni rang.

Momci Učura Ugura ove sezone imaju devet pobeda, pet remija i samo jedan poraz, a u seriji su od čak 12 utakmica bez poraza u svim takmičenjima. Poslednji put su izgubili pre dva i po meseca, još 14. septembra od Amedspora (2:1).

