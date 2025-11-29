Partizan - Javor 0:0
Iz minuta u minut
Fudbal
PARTIZAN - JAVOR: Crno-beli traže pobedu nakon poraza od Železničara!
Fudbaleri Partizana dočekuju Javor od 18.30 u meču 17. kola Superlige Srbije.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
17:29
Dobrodošli na lajv meča Partizan - Javor!
Crno-beli dočekuju Javor - poznati i sastavi:
PARTIZAN (4-2-3-1): M. Milošević – Roganović, Dragojević, Simić, Milić – Roganović, Karabeljov, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović - J. Milošević.
JAVOR (5-2-3): Vasiljević – Ilić, Petrović, Skoko, Vilotić – Dukure, Sabo, - Saliman, Radonjić, Bajere.
Reaguj
1