Fudbaleri Vojvodine pobedili su subotički Spartak na "Karađorđu" 2:0 u meču 17. kola Superlige.

Strelci za tim Miroslava Tanjge bili su Dragan Kokanović u 54. minutu i Milutin Vidosavljević u nadoknadi vremena, neposredno pre poslednjeg sudijskog zvižduka.

U akciji kod prvog gola učestovala su četvorica igrača domaćeg tima.

Tada je sa desnog krila loptu ubacio Ranđelović, nju je glavom sa druge stative ka Petroviću poslao Kolarević, a kapiten potom mirno odložio do strelca gola koji je, i uz malo sreće, matirao golmana "plavih golubova".

Vojvodina je tako krunisala bolju igru i inicijativu koja je bila posebno izražena u prvom delu meča.

Novosađani su u tom periodu promašili iz sijaset dobrih šansi.

One najbolje nisu iskoristili Njegoš Petrović i Aleksa Vukanović. Kapiten je prebacio čitav gol kada je bio sam pred golmanom gostiju, dok je Vukanović pogodio stativu posle udarca glavom...

Subotičani su jedinu pravu šansu, i to kakvu, izveli pred finiš poluvremena, umalo tada i da kazne promašaje rivala - tada je Tomović izašao sam pred Rosića, ali mu je reprezentativni čuvar mreže osujetio udarac.

U nastavku, posebno nakon gola, Vojvodina je kontrolisala utakmicu, odbila pokušaje igrača Spartaka, na kraju i "podebljala" pobedu preko Vidosavljevića u samoj završnici.

Novosađani su se ponovo primakli "večitim rivalima" na tabeli, dva boda su od Zvezde, četiri od Partizana, uz dva meča više od crveno-belih i jedan od lidera iz Humske.

