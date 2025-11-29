Slušaj vest

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su na svom terenu ekipu Lidsa sa 3:2, u utakmici 13. kola Premijer lige.

Siti je upisao osmu pobedu u šampionatu i trenutno je drugi na tabeli sa 25 bodova, dok je Lids na 18. poziciji sa 11 osvojenih bodova.

Ekipa Sitija povela je već u prvom minutu pogotkom Fila Fodena, a na poluvreme je otišla sa dva gola prednosti pošto se u strelce upisao i Joško Gvardiol u 25. minutu.

Dominik Kalvert-Luin je u 49. minutu smanjio na 2:1, potom je Lukas Nmeča izjednačio u 68. minutu, da bi pobedu domaćem timu doneo Foden u 91. minutu.

Fudbaleri Sanderlenda su kao domaćini slavili protiv Bornmuta sa 3:2.

Golovima Amina Adlja i Tajlera Adamsa u sedmom, odnosno 15. minutu, Bornmut je poveo sa 2:0, ali je Enco le Fi sa penala u 30. minutu prepolovio tu prednost.

Na samom početku drugog poluvremena, u 46. minutu, Bertran Traore je izjednačio na 2:2, a konačan rezultat postavio je Brajan Brobi u 69. minutu.

Sanderlend je trenutno četvrti tim šampionata sa 22 boda, dok je Bornmut deveti sa tri boda manje.

Fudbaleri Brentforda su na svom terenu pobedili Barnli sa 3:1.

Brentford je osmi na tabeli Premijer lige sa 19 bodova, dok je Barnli pretposlednji sa 10 bodova na svom kontu.

Na ovom meču nije bilo golova sve do 81. minuta kada je Igor Tijago bio siguran sa penala i doneo prednost domaćem timu. Barnli je izjednačio četiri minuta kasnije, takođe sa penala, a strelac je bio Zajen Fleming.

Minut kasnije Tijago je ponovo pogodio za prednost Brentforda, a pobedu tog tima potvrdio je Dango Uatara u 92. minutu.

(Beta)