Fudbaleri Novog Pazara savladali su Napredak rezultatom 2:1 u meču 17. kola Superlige Srbije.

Domaći tim poveo je u 32. minutu, kada je Stefan Stanisavljević pogodio nakon asistencije Igora Davidovića. Već u 34. minutu Novi Pazar je duplirao vođstvo: Dino Sadi je postigao gol posle dodavanja Malekinušića - 2:0.

FK Novi Pazar 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

U 77. minutu Napredak je smanjio rezultat na 2:1 golom Šarića, koji je iskoristio neopreznost odbrane i vratio nadu Kruševljanima. Ipak, uprkos pritisku u završnici, Novi Pazar je uspeo da sačuva prednost i upiše važna tri boda.

Novi Pazar je peti sa 26 bodova, Napredak je poslednji sa devet.

