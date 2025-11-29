17. kolo Superlige Srbije.
trijumf
SUPERLIGA SRBIJE: Novi Pazar srušio Napredak!
Fudbaleri Novog Pazara savladali su Napredak rezultatom 2:1 u meču 17. kola Superlige Srbije.
Domaći tim poveo je u 32. minutu, kada je Stefan Stanisavljević pogodio nakon asistencije Igora Davidovića. Već u 34. minutu Novi Pazar je duplirao vođstvo: Dino Sadi je postigao gol posle dodavanja Malekinušića - 2:0.
FK Novi Pazar 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot
U 77. minutu Napredak je smanjio rezultat na 2:1 golom Šarića, koji je iskoristio neopreznost odbrane i vratio nadu Kruševljanima. Ipak, uprkos pritisku u završnici, Novi Pazar je uspeo da sačuva prednost i upiše važna tri boda.
Novi Pazar je peti sa 26 bodova, Napredak je poslednji sa devet.
