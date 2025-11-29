Slušaj vest

Monako je u derbiju 14. kola Lige 1 savladao Pari Sen Žermen – 1:0 i tako ostvario važnu pobedu protiv lidera šampionata.

U 68. minutu Minamino je iskoristio precizan pas Golovina i udarcem iz kaznenog prostora savladao Ševalijea za vođstvo Monaka.

Posao domaćina zakomplikovao se desetak minuta kasnije, kada je Kerer dobio direktan crveni karton zbog oštrog starta i ostavio svoj tim sa igračem manje u završnici.

PSŽ je nakon toga pojačao ritam i pokušao da dođe do izjednačenja, ali Monako je odoleo svim naletima i sačuvao minimalnu prednost.

Parižani ostaju prvi sa 30 bodova, ali uz meč više u odnosu na Marsej i Lens, dok je Monako ovom pobedom stigao do 23 boda i učvrstio se u gornjem delu tabele pred duel sa Brestom.

