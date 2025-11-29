Fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su na gostujućem terenu Bajer Leverkuzen 2:1, u utakmici 12. kola Bundeslige.
BORUSIJA OSVOJILA LEVERKUZEN: Anselmino i Adejemi presudili Bajeru
Prednost Borusiji doneo je Aron Anselmino golom u 41. minutu, a vođstvo je uvećao Karim Adejemi pogotkom u 65. minutu.
Konačan rezultat postavio je napadač Bajera Kristijan Kofan pogotkom u 83. minutu.
Borusija Dortmund je treća na tabeli sa 25 bodova, dok je Bajer Leverkuzen četvrti sa 23 boda.
Borusija Dortmund će u narednom kolu dočekati Hofenhajm, dok će Bajer Leverkuzen igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga.
(Beta)
