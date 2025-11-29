Slušaj vest

Prednost Borusiji doneo je Aron Anselmino golom u 41. minutu, a vođstvo je uvećao Karim Adejemi pogotkom u 65. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Bajera Kristijan Kofan pogotkom u 83. minutu.

Borusija Dortmund je treća na tabeli sa 25 bodova, dok je Bajer Leverkuzen četvrti sa 23 boda.

Borusija Dortmund će u narednom kolu dočekati Hofenhajm, dok će Bajer Leverkuzen igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga.

(Beta)

