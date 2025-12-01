Dušan Vlahović više nije samo gol-mašina, već sve češće "puca" i u svetu mode.
Fudbal
ŽENE SU ODLEPILE NA OVU FOTKU DUŠANA VLAHOVIĆA! Fudbaler Juventusa pozirao ispred foto-aparata, devojke zapalile Instagram komentarima i lajkovima! (FOTOI
Slušaj vest
Srpski napadač pozirao je poznatom italijanskom fotografu i raspametio ženski deo publike u beloj majici, crnoj kožnoj jakni sa savršeno zalizanom kosom.
U elegantnom, minimalističkom izdanju, Vlahović izgleda kao da snima kampanju za najskuplji italijanski modni brend.
Inače, srpski napadač je u poslednje vreme više puta prešao granicu sporta i ušao u modnu elitu, i jasno pokazao da zna da zaokupi pažnju i to ne golovima, već stavom i stilom.
Nedavno je zablistao i na modnoj pisti na Milano Fashion Week-u, a rekacije su i tada bile više nego pozitivne.
Reaguj
Komentariši