Srpski napadač pozirao je poznatom italijanskom fotografu i raspametio ženski deo publike u beloj majici, crnoj kožnoj jakni sa savršeno zalizanom kosom.

U elegantnom, minimalističkom izdanju, Vlahović izgleda kao da snima kampanju za najskuplji italijanski modni brend.

Inače, srpski napadač je u poslednje vreme više puta prešao granicu sporta i ušao u modnu elitu, i jasno pokazao da zna da zaokupi pažnju i to ne golovima, već stavom i stilom.

Nedavno je zablistao i na modnoj pisti na Milano Fashion Week-u, a rekacije su i tada bile više nego pozitivne.