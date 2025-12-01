Slušaj vest

Srpski napadač pozirao je poznatom italijanskom fotografu i raspametio ženski deo publike u beloj majici, crnoj kožnoj jakni sa savršeno zalizanom kosom.

U elegantnom, minimalističkom izdanju, Vlahović izgleda kao da snima kampanju za najskuplji italijanski modni brend.

Inače, srpski napadač je u poslednje vreme više puta prešao granicu sporta i ušao u modnu elitu, i jasno pokazao da zna da zaokupi pažnju i to ne golovima, već stavom i stilom.

Nedavno je zablistao i na modnoj pisti na Milano Fashion Week-u, a rekacije su i tada bile više nego pozitivne.

Ne propustiteFudbalNOVE BRIGE ZA STARU DAMU: Povredio se Dušan Vlahović!
Dušan Vlahović
FudbalDRAMA! VLAHOVIĆ I KOSTIĆ NE MOGU DA SE VRATE U ITALIJU! Povratak kući se pretvorio u agoniju, avion ne može da poleti!
profimedia-1030103285.jpg
FudbalBRUKA VEKA U ITALIJI: Ovo su "kazne" za rasističko vređanje Dušana Vlahovića
Dušan Vlahović
FudbalCRNI DANI: Dušan Vlahović ostao bez pomoći i podrške!
SERBIA-ALBANIA_101.JPG

Dušan Vlahović tuča Izvor: Arena 1 Premium