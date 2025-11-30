Slušaj vest

Slavni napadač, jedan od najboljih u istoriji engleskog i svetskog fudbala, rođen je 30. novembra 1960. godine.

Za reprezentaciju Engleske Gari Lineker je odigrao 80 utakmica i postigao 48 golova

Sa reprezentacijom je igrao na svim velikim takmičenjima od 1986. do 1992. Svoju karijeru za započeo u Lester sitiju, a igrao je za Everton, Barselonu, Totenhem i Nagoju Grampus Ejt. Dva puta je izabran za najboljeg engleskog fudbalera, 1986. i 1992. godine

Tokom karijere Lineker nikada nije dobio žuti ni crveni karton zbog čega je dobio nadimak "džentlmen u kopačkama".

Na Svetskom prvenstvu 1986. u Meksiku Lineker je sa 6 golova bio najbolji strelac prvenstva. Tada je Engleze zaustavila Argentina četvrtfinalu u čuvenom meču kada je Dijego Maradona postigao gol rukom.

Najveći uspeh sa reprezentacijom je ostvario na Svetskom prvenstvu 1990. u Italiji kada je Engleska u polufinalu poražena od kasnijeg šampiona Nemačke posle izvođenja jedanaesteraca, a Lineker je završio prvenstvo sa 4 gola.

1/6 Vidi galeriju Gari Lineker Foto: EPA/WILL OLIVER, Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Od 1995. radi za Bi-Bi-Si kao sportski novinar 10. Rečenica koja se pamti - Lineker je čuven i po rečenici koja često pominje u medijima: "Fudbal je igra u kojoj 22 čoveka trči za loptom i u kojoj jedan sudija pravi niz grešaka, a na kraju uvek pobede Nemci".

Više od 1.300.000 pratilaca na Tviteru imao je Geri Lineker, nekadašnji fudbalski reprezentativac Engleske a danas kolumnista nekoliko listova i sajtova, kada je odlučio da se povuče sa njega.

Lineker je naglasio da mu je drago što je imao toliko ljudi koje je interesovalo njegovo mišljenje za sve, ali da je ugasio profil jer je internet "upropastio njegov život".

- Uvideo sam da je Tviter na putu da mi oduzme život. Nema nikakvog drugog razloga za to što sam se povukao - rekao je Lineker koji ima četiri sina i razveden je. Na posletku, Lineker se vratio na društvene mreže gde je nastavio da komentariše dešavanja u fudbalu na radost brojnih pratilaca.

Bonus video: