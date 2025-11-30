Iz minuta u minut
SUPERLIGA SRBIJE
OFK BEOGRAD - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u Zaječaru nemaju pravo na grešku!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju OFK Beogradu u utakmici 17. kola Superlige Srbije.
Meč se igra u Zaječaru sa početkom u 18.30 časova.
17:54
Sastavi:
OFK Beograd: Stojišić – Gobeljić, Pavlović, Gojković, Despotovski – Cvetković, Knežević – Kabić, Pantović, Bezera – Enem.
Crvena zvezda: Mateus – Stanković, Učena, Rodrigao, Avdić – Badžo, Elšnik – Kostov, Katai, Milson – Duarte.
