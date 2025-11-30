U narednom kolu, Betis će dočekati Barselonu, dok će Sevilja gostovati ValensijI
LA LIGA
VELIKA POBEDA GOSTIJU: Betis u gradskom derbiju pobedio Sevilju
Fudbaleri Betisa pobedili su večeras na gostujućem terenu u gradskom derbiju Sevilju 2:0, u 14. kolu španske Primere.Strelci za Betis bili su Pablo Fornals u 54. i Serhi Altimira u 69. minutu.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Betis je peti sa 24 boda, a Sevilja je na 13. mestu sa 16 poena.
Sevilja je meč završila sa 10 igrača na terenu, pošto je Isak Romero u 84. minutu dobio direktan crveni karton.
U narednom kolu, Betis će dočekati Barselonu, dok će Sevilja gostovati Valensiji.
