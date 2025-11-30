Slušaj vest

Fudbaleri Betisa pobedili su večeras na gostujućem terenu u gradskom derbiju Sevilju 2:0, u 14. kolu španske Primere.Strelci za Betis bili su Pablo Fornals u 54. i Serhi Altimira u 69. minutu.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Betis je peti sa 24 boda, a Sevilja je na 13. mestu sa 16 poena.

Sevilja je meč završila sa 10 igrača na terenu, pošto je Isak Romero u 84. minutu dobio direktan crveni karton.

U narednom kolu, Betis će dočekati Barselonu, dok će Sevilja gostovati Valensiji.

Ne propustiteFudbalDOMAĆIN SLAVIO U GRADSKOM DERBIJU: Fudbaleri Sevilje pobedili Betis
profimedia-0917324018.jpg
FudbalPODELA PLENA U GRADSKOM DERBIJU: Betis i Sevilja remizirali!
profimedia0868692298.jpg
FudbalPODELA PLENA U GRADSKOM DERBIJU: Remi Sevilje i Betisa
profimedia0821637174.jpg
FudbalNULA U GRADSKOM DERBIJU: Sevilja i Betis podelili plen
profimedia0778026158.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir