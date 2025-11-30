Slušaj vest

Fudbaleri Napolija pobedili su na gostovanju ekipu Rome sa 1:0, u utakmici 13. kola italijanske Serije A.

Gol za pobedu Napolija postigao je David Neres u 36. minutu.

Za Romu je ceo meč branio srpski golman Mile Svilar, dok je za Napoli na golu bio Vanja Milinković-Savić.

Napoli je upisao treću vezanu pobedu u svim takmičenjima, a na tabeli Serije A zauzima drugo mesto sa 28 bodova, koliko ima i prvoplasirani Milan.

Roma je prekinula niz od četiri uzastopna trijumfa u svim takmičenja, a pala je na četvrto mesto Serije A sa 27 bodova. Isti učinak ima i trećeplasirani Inter.

Napoli naredni meč u Seriji A igra na svom terenu protiv Juventusa, dok Roma gostuje Kaljariju.

