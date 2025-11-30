Remi Reala i Đirone.
kriza
NOVI KIKS REAL MADRIDA! Raduju se u Barseloni!
Fudbaleri Real Madrida i treću utakmicu zaredom u LaLigi nisu ostvarili trijumf.
Nakon remija sa Rajo Valjekanom (0:0) i Elčeom (2:2), tim Ćabija Alonsa je odigrao nerešeno i sa Đironom (1:1) u 14. kolu španskog prvenstva.
Kraljevski klub je pao sa vrha tabele i sada je drugi sa 33 boda, te ima jedan manje od vodeće Barselone.
Real u narednom kolu gostuje Bilbau, dok će Đirona, koja je tek 18. sa 12 poena, ići na noge Elčeu.
