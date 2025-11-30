Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida i treću utakmicu zaredom u LaLigi nisu ostvarili trijumf.

Nakon remija sa Rajo Valjekanom (0:0) i Elčeom (2:2), tim Ćabija Alonsa je odigrao nerešeno i sa Đironom (1:1) u 14. kolu španskog prvenstva.

Kraljevski klub je pao sa vrha tabele i sada je drugi sa 33 boda, te ima jedan manje od vodeće Barselone.

Real u narednom kolu gostuje Bilbau, dok će Đirona, koja je tek 18. sa 12 poena, ići na noge Elčeu.

Ne propustiteFudbalREAL MADRID NE ŽELI KONATEA: Odbijen je!
Real Madrid
FudbalUzbudljivo veče u Ligi šampiona (galerija)
Liga šampiona
FudbalMIJATOVIĆ BESAN: Tera prvu zvezdu tima: "Ako ti se ne sviđa - idi"!
Predrag Mijatović
FudbalREVOLUCIJA U MADRIDU: Predsednik Reala Peres potvrdio da klub traži manjinskog akcionara
h-52404048.jpg

BONUS VIDEO:

Bosna i Hercegovina BiH Srbija poslednji napad Izvor: TV Arena sport/Screenshot