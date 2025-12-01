Slušaj vest

Lider na tabeli, ekipa Sutjeske, došla je do pobede na teškom gostovanju Mladosti iz Donje Gorice

Posebno će se pamtiti pogodak Balše Toškovića u 85. minutu.

On je ispratio povratnu loptu fudbalera Mladosti ka golmanu tog tima, a najbolje je da sami pogledate šta se dogodilo u ovoj komičnoj situaciji.

Sutjeska je prethodno prosula dva gola prednosti do koje je stigla golovima Kopitovića u 33. i Ražnatovića u 51. minutu, pošto su za domaće pogodili Almeida u 56. i Faust u 64. minutu.

Sutjeska je posle 17 utakmica prva na tabeli sa 33 bodova, a to je četiri više od drugoplasiranog Mornara i šest više od Dečića koji ima i utakmicu manje.

