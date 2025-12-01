Komičan i bizaran gol je viđen u elitnom rangu fudbala u Crnoj Gori.
KOMEDIJA U CRNOGORSKOM FUDBALU! Verovali, ili ne, ovaj bizaran trenutak može da odluči šampiona kod komšija (VIDEO)
Lider na tabeli, ekipa Sutjeske, došla je do pobede na teškom gostovanju Mladosti iz Donje Gorice
Posebno će se pamtiti pogodak Balše Toškovića u 85. minutu.
On je ispratio povratnu loptu fudbalera Mladosti ka golmanu tog tima, a najbolje je da sami pogledate šta se dogodilo u ovoj komičnoj situaciji.
Sutjeska je prethodno prosula dva gola prednosti do koje je stigla golovima Kopitovića u 33. i Ražnatovića u 51. minutu, pošto su za domaće pogodili Almeida u 56. i Faust u 64. minutu.
Sutjeska je posle 17 utakmica prva na tabeli sa 33 bodova, a to je četiri više od drugoplasiranog Mornara i šest više od Dečića koji ima i utakmicu manje.
