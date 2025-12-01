Slušaj vest

Kako se navodi u saopštenju, Keku je ugovor istekao 30. novembra.

- Predsednik Fudbalskog saveza Slovenije i Matjaž Kek su nakon razgovora odlučili da se nakon sedam godina veoma dobre i korektne saradnje, koja je donela uspeh u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i osminu finala, saradnja raskine - navodi se u saopštenju.

Matjaž Kek

Slovenački savez je zahvalio Keku na obavljenom poslu i dostignućima koja će, kako se dodaje, zauvek biti zapisana u istoriji slovenačke reprezentacije.

- Posle dužeg vremena, slovenačka fudbalska reprezentacija je ponovo bila deo evropske fudbalske mape i u društvu najboljih reprezentacija. Posebno cenimo način na koji se reprezentacija povezala sa navijačima tokom ovog periosa i zajedno sa njima stvorila nezaboravnu atmosferu na stadionima kod kuće i u Nemačkoj - navodi se.

Reprezentacija Slovenije naredni meč igra 23. marta 2026. godine, tako da će Fudbalski savez "sprovesti proces izbora novog selektora bez vremenskog pritiska i sa svom pažnjom koju takva odluka zahteva".

