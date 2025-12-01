Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u uzbudljivom meču savladali su OFK Beograd u Zaječaru sa 4:3 i nastavili borbu za titulu u Super ligi Srbije.

Pogledajte neke od najzanimljivijih fotografija sa ove utakmice:

OFK Beograd - Crvena zvezda 3:4 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

vojvodina-zvezda-500460.JPG
ofk-zvezda-539739.JPG
profimedia-1055040320.jpg
CZ2.jpg

 BONUS VIDEO:

Bruno Duarte gol protiv Steaue Izvor: Arena sport 1 Premium