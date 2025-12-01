Crvena zvezda savladala je OFK Beograd sa 4:3, a ovo su neke od zanimljivijih fotki sa meča
Goleada u Zaječaru iz oka fotografa: Pogledajte najzanimljivije fotke sa utakmice OFK Beograd - Crvena zvezda
Fudbaleri Crvene zvezde u uzbudljivom meču savladali su OFK Beograd u Zaječaru sa 4:3 i nastavili borbu za titulu u Super ligi Srbije.
Pogledajte neke od najzanimljivijih fotografija sa ove utakmice:
OFK Beograd - Crvena zvezda 3:4 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
