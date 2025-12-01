Slušaj vest

Fudbaleri Fenerbahčea odigrali su večeras na svom terenu u Istanbulu nerešeno protiv gradskog rivala Galatasaraja 1:1, u utakmici 14. kola turskog prvenstva.

Prednost Galatasaraju doneo je Leroj Sane golom u 27. minutu, a izjednačenje Fenerbahčeu Džon Duran pogotkom u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Gol koji je postigao vezista Fenerbahčea Edson Alvares u 44. minutu poništen je zbog igranja rukom nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Galatasaraj je prvi na tabeli sa 33 boda, jednim više od drugoplasiranog Fenerbahčea.

Oba kluba će u narednom kolu igrati u Istanbulu, Fenerbahče na gostujućem terenu protiv Istanbul Bašakšehira, a Galatasaraj kao domaćin protiv Samsunspora.

