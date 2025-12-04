Slušaj vest

Srpski golman je vodio Napoli do četvrtfinala Kupa Italije i to na nesvakidašnji način.

Utakmica protiv Kaljarija na stadionu "Dijego Armando Maradona" u Napulju je završena rezultatom 1:1 zbog čega je otišla u penal seriju.

Čak 10 penala su izveli fudbaleri oba tima, a Vanja Milinković-Savić je postao heroj Napolija.

On je prvo postigao gol u sedmoj seriji, a onda odbranio penal Luvumbi u 10. seriji. Alesandro Bunđorno je nakon toga bio siguran, pa je Napoli prošao dalje.

Vanja Milinković-Savić na utakmici protiv Kaljarija Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ubrzo nakon utakmice pojavio se podatak koji je, između ostalih, plasirao i poznati novinar Rikardo Trevisani.

Navodno, procena je da je lopta nakon udarca Milinković-Savića sa bele tačke išla prema golu brzinom od 130 kilometara na čas.

Ukoliko se ispostavi da je to dobra procena, Srbin će ući u istoriju kao vlasnik najbržeg penala u istoriji pošto je Kloi Keli aktuelni rekorder, a njegov udarac je loptu poslao brzinom od 111 kilometara na čas.

Bonus video:

Odbrana Vanja Milinković Savić protiv Sasuola Izvor: Arena Sport